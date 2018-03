Daniel Radcliffe não sabe se verá peça de 'Harry Potter'

Elenco de 'Harry Potter and the Cursed Child'. Da esquerda para a direita, Rony, Hermione e Harry. Foto: Divulgação

Depois de dez anos interpretando o bruxinho Harry Potter, Daniel Radcliffe disse que não sabe se vai assistir à peça Harry Potter and the Cursed Child, que teve sua pré-estreia na última terça-feira, 8.

"Seria estranho. Posso estar completamente errado, mas sinto que, se tivesse ido conferir a peça, haveria um monte de fãs de Harry Potter lá na plateia e, obviamente, isso se tornaria algo maior", disse Radcliffe em entrevista ao site E! News.

A peça está em cartaz no Palace Theatre, em Londres, e se passa 19 anos depois dos acontecimentos do último livro de J. K. Rowling. No espetáculo, Harry é pai de três filhos e trabalha no Ministério da Magia e o foco da história é Albus, primeiro filho de Harry.

Quando perguntado se irá assistir à peça, o ator revelou estar em dúvida: "Não sei. Estou ocupado fazendo uma peça aqui no momento, mas não tenho certeza. Seria mais sobre eles me vendo do que vendo a peça. Jamais gostaria de fazer algo para que as pessoas perdessem o interesse no espetáculo".

Recentemente, a escritora J. K. Rowling pediu, num vídeo no YouTube, para que os fãs que já assistiram mantenham o conteúdo da peça em segredos. "Vocês têm sido fantásticos há anos guardando os segredos de Harry Potter, assim vocês não prejudicam os livros para os leitores que vieram depois de vocês. Então, peço para guardarem os segredos e deixarem o público curtir Cursed Child com todas as surpresas que construímos na história", disse.

Além de Harry, a peça ainda traz os amigos Hermione e Ronie. Após o elenco da peça ter sido divulgado, os fãs manifestaram surpresa nas redes sociais e opiniões variadas, principalmente sobre o fato de Hermione ser interpretada por uma atriz negra.