Daniel Radcliffe mantém o namoro por Skype

Foto: Bang Showbiz

O protagonista dos filmes Harry Potter, Daniel Raddcliffe, admitiu recentemente que se mantém em constante comunicação com sua namorada Erin Darke, mesmo à distância.

"Ela está na Califórnia filmando uma série, e eu estou aqui jogando, por isso estamos nos falando pelo Skype. Há sempre um elemento de longa distância no relacionamento entre dois atores. Nós sempre viajamos muito, mas esta é a viagem mais longa que já fizemos. Estou muito grato por ter o Skype e o Facetime", disse em entrevista ao The View.

Daniel também fez outra revelação, a respeito de seu estado mental: "Eu me sinto mais estável mentalmente, e estou mais confortável com o que me faz feliz, e com as coisas sobre mim que eu costumava pensar: 'Eu sou muito chato?'".