Dani Calabresa evita falar sobre suposta traição de Marcelo Adnet

Dani Calabresa não comentou suposta traição do marido, Marcelo Adnet. Foto: Divulgação/Globo

Durante a pré-estreia do filme Desculpe o Transtorno, Dani Calabresa fez muitos elogios ao marido, o apresentador e humorista Marcelo Adnet, e se esquivou de comentar sobre a suposta traição do companheiro.

A humorista falou sobre o Adnight, novo programa do marido na Globo. "Eu adorei e já está bombando. O Adnet é muito showman. Eu me apaixonei por ele o assistindo no palco, vendo que ele cantava, improvisava. A rapidez de improviso que ele tem e a capacidade que ele tem de falar sobre muitos assuntos... Sempre achei que ele tinha que ter um programa de entrevistas. Ele tem muita cultura e muito talento. Estreou bem, acho que vai arrasar."

Dani admira tanto seu marido que até fez uma pontinha no programa. "Foi um quadro, um jogo de verdade ou consequência, com Mariana Ximenes e Eduardo Sterblitch. Os três fizeram um filme juntos (Os Penetras) e têm uma superamizade. Foi uma farra", disse.

A confusão envolvendo Adnet aconteceu em julho, quando o humorista foi flagrado por um fotógrafo abrançando uma mulher em um bar do Rio de Janeiro. O profissional garantiu que ambos até trocaram beijos, mas a assessoria de imprensa do apresentador negou.