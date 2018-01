Dançarino 'salva' Britney Spears após falha no figurino

Foto: Reprodução/YouTube

A cantora Britney Spears foi "traída" pelo seu guarda-roupas durante um show em Las Vegas da sua série Piece of Me, durante o último fim de semana.

Enquanto cantava o seu cover de I Love Rock'n'Roll, de Joan Jett, a princesa do pop teve que segurar a parte de cima do figurino com as mãos para evitar que a peça caísse e deixasse seu seio à mostra. Dois dançarinos apareceram, então, para socorrê-la.

O problema já parecia estar resolvido, mas durante a apresentação do hit Gimme More, presente no seu álbum Blackout (2007), a peça voltou a apresentar problemas. Para "salvá-la", um dos dançarinos retirou a sua própria camisa, que Britney vestiu rapidamente, minimizando a situação.

Confira o vídeo: