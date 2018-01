Dakota Johnson não entende desinteresse das pessoas por artistas

Dakota Johnson chega ao LACMA 2015 Foto: Bang Showbiz

A atriz Dakota Johnson, reconhecida por seu trabalho no filme 'Cinquenta Tons de Cinza', afirmou acreditar que as pessoas se entediam rapidamente com a vida dos artistas porque o mundo anda rapidamente, e sente que há uma estranha pressão para achar uma nova estrela constantemente. Ela também ressaltou que quando admira um artista, gosta de seguir toda a sua carreira.

"Vivemos tempos bizarros. Parece que o mundo se move muito rápido para despertar o interesse de outra pessoa. Quando penso sobre cineastas e atrizes que admirei por toda minha vida, que admirei todo o corpo do trabalho, como começaram suas carreiras e o que fazem agora, sinto que há uma estranha pressão para que se ache sempre um novo rosto. Eu realmente não entendo.", disse em entrevista à revista Interview.

"Eu quero ver as mulheres evoluírem. Quero ver tudo a respeito", complementou.