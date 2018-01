Dakota Johnson e Chris Martin são fotografados juntos na praia

Dakota Johnson e Chris Martin foram vistos juntos em praia. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | The Straits Times/Mark Cheong via Reuters

Alguns fãs já especulavam, e agora algumas fotos corroboram com a teoria: Dakota Johnson, a Anastasia de Cinquenta Tons de Cinza, e Chris Martin, vocalista do Coldplay, foram fotografados juntos em uma praia em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos.

De acordo com o site Just Jared, que divulgou as imagens, os dois jantaram juntos na última sexta-feira, 12, no Soho House, e deixaram o local juntos. Depois, os dois foram clicados na praia.