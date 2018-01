Dado Dolabella tem prisão decretada, informa colunista

Este é o segundo pedido de prisão do ator em menos de seis meses Foto: Instagram/ @dadodolabella

Dado Dolabella teve prisão decretada por não pagar pensão alimentícia, informa o colunista Leo Dias, do jornal O Dia. Em agosto deste ano, o ator foi preso pelo mesmo motivo, mas foi solto menos de 24 horas depois.

O colunista afirma que o juiz Marco Antonio de Souza, da 1ª Vara da Família do Fórum do Rio de Janeiro, decretou a prisão de Dado em 15 de dezembro pelo prazo de 60 dias por dever R$ 196.397,54 referentes à pensão alimentícia de um de seus filhos com Fabiana Vasconcelos Neves.

Ao E+, a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio de Janeiro não soube informar se o pedido de prisão já foi cumprido.

A reportagem não conseguiu contato com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nem com a 1ª Vara da Família. A assessoria de impresa de Dado Dolabella não se manifestou ao pedido de resposta do E+ até a publicação desta nota.

