Cultura Inglesa Festival terá shows gratuitos de Charli XCX e Karol Conka

Charli XCX e Karol Conka Foto: Russell Cheyne/ Reuters e VIVIBACCO

Serão 23 dias de Cultura Inglesa Festival, 27 de maio a 18 de junho, com uma programação bastante diversa na capital paulista. Os destaques do evento gratuito serão os shows da inglesa Charli XCX e da rapper brasileira Karol Conka, mas também integram a agenda exposições, mostra de cinema, espetáculos de teatro e dança e atividades infantis.

A londrina Charli XCX será a atração principal do show gratuito que acontecerá em 11 de junho no Memorial da América Latina. Karol Conka se apresenta na mesma ocasião cantando seus grandes sucessos e canções em homenagem a David Bowie. Os shows serão transmitidos pela página no Facebook da Cultura Inglesa e terão uma cobertura especial nas redes sociais do E+.

Seguindo a proposta de homenagear personalidades britânicas atuais e contemporâneas, a exposição interativa Great People of Britain: É Brit, é Pop, é Cult, é Great! ocorrerá no Centro Cultural São Paulo. Com conteúdos digitais e analógicos, o público poderá imergir no universo de pessoas como Adele, Banksy e David Beckham, Charles Chaplin, George Orwell, Charles Darwin e Stephen Hawking. O curador da exposição Juliano Gentile afirma que foi um desafio lidar com o tema bastante amplo e com diversos tipos de artes, como música, cinema e literatura.

“Quando a Cultura Inglesa me convidou a proposta foi sair do clichê. É óbvio que Shakespeare é um ‘great’, mas queríamos trazer também nomes contemporâneos. Então, eu propus colocar os personagens históricos contando a influência deles atualmente, como é o caso dos escritores George Orwell e Aldous Huxley que influenciaram a série Black Mirror”, diz Gentille.

Para Laerte Mello, gerente de cultura da rede de escola de idiomas, a programação na área de cinema também é um grande diferencial desta edição. O diretor Kevin Macdonald, ganhador de um Oscar, virá ao Brasil para ministrar duas aulas, nos dias 7 e 8 de junho, e também será tema de uma mostra no Museu da Imagem e do Som. Em homenagem à escritora J.K. Rowling, também haverá uma maratona com filmes da saga de Harry Potter.

Toda a programação do festival é gratuita e pode ser conferida no site da Cultura Inglesa e no aplicativo Cultura Inglesa Festival que está disponível para download gratuito na App Store e Google Play.