Cristiano Ronaldo termina namoro com modelo por se sentir usado

Cristiano Ronaldo e a modelo espanhola Desiré Cordero começaram uma relação no fim do verão e, segundo a imprensa espanhola, o jogador acreditava que seria uma relação duradoura. No entanto, o romance arrefeceu passado poucas semanas e fontes indicam que terá sido porque Ronaldo "acredita que ela queria apenas usá-lo para conseguir mais fama e poder 'crescer' na profissão".

As mesmas fontes sugerem que Ronaldo "passou a dar mais ouvidos às pessoas que lhe eram próximas e que o avisaram para as verdadeiras intenções da sevilhana", especialmente quando, depois de o casal combinar que a relação seria discreta, tornou-se público que os dois estavam juntos.

Segundo a imprensa espanhola, recentemente, Ronaldo e Desiré foram a mesma festa em Madrid e evitaram-se a noite toda.