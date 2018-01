Cristiano Ronaldo homenageia crianças sírias: 'vocês são os verdadeiros heróis'

. Foto: Reprodução / Instagram @Cristiano

Um dos jogadores de futebol mais importantes do mundo na atualidade, o português Cristiano Ronaldo usou sua conta no Instagram para deixar uma bonita mensagem de apoio às crianças que vivem em zona de conflito na Síria.

"Isso é para as crianças da Síria. Nós sabemos que vocês vêm sofrendo muito. Eu sou um jogador muito famoso, mas vocês são os verdadeiros heróis", disse ele. Em seguida, deixou seu apoio: "Não percam sua esperança. O mundo está com vocês. Nós nos importamos com vocês. Eu estou com vocês".

Confira a mensagem abaixo: