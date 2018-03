Cristiano Ronaldo é flagrado aos beijos com modelo fitness

Foto: EFE

De férias em Miami, nos Estados Unidos, Cristiano Ronaldo curtiu um dia em uma piscina neste domingo, 31 de julho, acompanhado de Cassandre Davis. A nova affair do português é uma modelo fitness norte-americana, que aproveitou a estada do jogador em sua cidade para compartilhar de momentos íntimos e trocar beijos com o craque, de acordo com o site TMZ.

O fato curioso é que o clima era tão descontraído que uma outra mulher, muito bem apessoada, beijou o bumbum de Cassandre sem constrangimento ou estranhamento dos demais presentes. Apesar da troca de afeto pública, Ronaldo não indica estar namorando, ao menos neste momento.

Veja fotos publicadas no Instagram de Cassandre:

LA. What up doe. Uma foto publicada por Cassandre (@casidavis) em Jul 22, 2016 às 5:53 PDT

I've been gone for a minute now I'm back with the jump off. Uma foto publicada por Cassandre (@casidavis) em Jul 26, 2016 às 10:37 PDT

Last night, I came to a realization. Uma foto publicada por Cassandre (@casidavis) em Jul 19, 2016 às 6:28 PDT