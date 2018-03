Convites para o casamento real já estão impressos; veja detalhes

Os convites para o casamento real britânico devem ser um dos itens mais cobiçados de 2018, e já foram produzidos e enviados a seus respectivos donos. O palácio real divulgou as imagens de como eles serão, e mais detalhes do processo.

Curiosamente, pelo fato de Harry ser do Reino Unido e Meghan Markle dos Estados Unidos, o papel usado é britânico, e a tinta, norte-americana.

Cerca de 600 pessoas foram convidadas para a cerimônia, que será realizada em 19 de maio.

Os convites foram impressos em uma máquina tradicional, fabricada na década de 1930 que é carinhosamente chamada de Maude pelos funcionários da empresa que faz os convites da família real desde 1985.

Assista ao vídeo da manufatura dos convites abaixo:

Confira outros detalhes do processo que foram divulgados:

The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 de março de 2018

Lottie Small, who recently completed her apprenticeship, printed all of the invitations in a process known as die stamping, on a machine from the 1930s that she affectionately nicknamed Maude. pic.twitter.com/kWs2RFx7nN — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 de março de 2018