Conheça a segunda filha africana adotada por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que confirmaram a adoção da africana Chissomo, de 3 anos, apelidada de 'Titi', adotaram também uma segunda filha na África.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a menina se chama Cecília, de 6 anos. Ela, no entanto, seguirá vivendo com seus pais biológicos em seu país de origem.

O casal optou pela adoção à distância e irá custear os estudos e despesas da menina, que ficou apaixonada por Giovanna desde a primeira vez que a viu.

A atriz conheceu Cecília durante sua primeira viagem ao Malawi. Giovanna conta que viu a pequena garota quando desceu da van, na capital Lilongwe, onde fica a sucursal da ONG Litthe Dresses for Africa, entidade que proporcionou a viagem a atriz em parceria com a Globo.

Na segunda ida ao Malawi, desta vez com o marido Bruno Gagliasso, há quatro meses, Ewbank reencontrou Cecilia e, novamente, o coração disparou.

Segundo uma fonte, a ideia de adotar uma criança só cresceu de lá pra cá. "Ela voltou de lá com a ideia fixa de ajudar aquelas crianças de alguma forma", disse a fonte.

A primeira viagem de Giovanna à África foi exibida no programa Domingão do Faustão, no dia 5 de julho de 2015.

"Essa viagem mudou a minha vida e minha forma de pensar", contou a atriz na época.

O casal nunca confirmou os rumores de que poderia adotar uma criança para não atrapalhar o processo. "Quando começaram a pipocar as notícias de que eles queriam adotar uma criança africana, eles negaram porque tiveram medo de atrapalhar o processo, que lá é até mais rápido que o do Brasil", diz uma fonte da publicação.