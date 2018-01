Conheça 11 filhos dos irmãos Hanson no novo clipe da banda

Zac, Taylor e Isaac Hanson, em 2013 Foto: Eric Jamison/AP

O novo clipe dos irmãos Hanson foi lançado na semana passada e reúne 11 dos 12 filhos do trio. A divulgação do vídeo de I Was Born foi em comemoração aos 25 anos da banda. Está se sentido velho?

Leia também: Hanson fará shows no Brasil em agosto

O clipe reúne os primos das mais variadas idades e pretende passar uma mensagem de "otimismo para o futuro", como afirmou Taylor Hanson à People.

"Colocar nossos próprios filhos fez sentido porque nós sabíamos que eles teriam uma performance honesta", disse o irmão Zac à revista. "Nós adoramos que isso tenha adicionado uma nova dimensão à história da nossa busca por nossos sonhos há 25 anos."

Ficou com saudade dos tempos em que MMMBop tocava no rádio? Temos uma boa notícia: a banda anunciou que vem ao Brasil em agosto. Enquanto isso, assista ao clipe de I Was Born: