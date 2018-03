Confira nove memes da internet sobre a separação de William e Fátima - O Estado de S. Paulo















Internautas não souberam lidar com a mudança Foto: Divulgação

A internet brasileira ficou em choque ontem à tarde, após o anúncio do fim do casamento de 26 anos de William Bonner e Fátima Bernandes. A revelação foi feita no Twitter: "Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. É tudo o que temos a declarar sobre o assunto". E é claro que teve chuva de memes. Confira aqui os melhores.