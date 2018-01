Confira a lista completa de presentes que a princesa Charlotte recebeu

Foto:

A filha do príncipe William e de Kate Middleton completou um ano na última segunda-feira, 2, e o Palácio de Kensington divulgou a lista completa de todos os presentes já recebidos pela pequena até agora.

A princesa Charlotte Elizabeth Diana já foi presentada por reis, rainhas, presidentes e primeiros ministros, e a lista, publicada pelo jornal inglês The Telegraph, inclui desde fraldas até chocalhos de ouro e pedras preciosas, um deles com rubis, safiras e diamantes, avaliado em 30.000 libras.

Veja abaixo a lista completa dos presentes:

- Chocalho de prata, do presidente do México Enrique Peña Nieto

- Chocalho de ouro branco com diamantes, rubis e safiras, da Natural Sapphire Company

- Chocalho de madeira e tecido feito à mão, produtor de cesta Ciaran Hogan

- Conjunto de figuras de seda representando o Sonho da Câmara Vermelha, presidente da China Xi Jinping

- Quebra-cabeça, bicho de pelúcia do cachorro Bo, cadeira de balanço e cobertor, de Barack Obama e Michelle Obama

- Contos de fada de Hans Christian Andersen, do primeiro ministro da Grã-Bretanha, David Cameron

- Roupa de neve, livro e doação para a caridade de 54.000 libras, de Stephen Harper, ex-primeiro ministro do Canadá

- Roupa de neve, do time de rúgbi Wellington, Nova Zelândia, trazido pelo príncipe Harry

- Macacão de bebê da seleção de rúgbi da Nova Zelândia, trazido pelo príncipe Harry

- Ursos de pelúcia, cobertores e sapatos feitos de lã Stansborough, do primeiro ministro da Nova Zelândia, John Key

- Vestido rosa bordado com "De Israel, com amor", do presidente israelense Reuven Rivlin

- Cobertor de lã Merino e doação de 5.200 libras para o santuário de possums pigmeus da montanha, do governo da Austrália

- Casaco butanês, do rei e da rainha do Butão

- Conjunto de fraldas biodegradáveis, de Pippa Middleton

