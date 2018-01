Concurseiro pede para Nando Reis conferir questão de prova e cantor responde

O cantor Nando Reis. Foto: Werther Santana/Estadao

Após não concordar com o gabarito oficial de um concurso público, um homem tentou conferir as respostas com o próprio autor do texto empregado na prova de português: o cantor Nando Reis.

O estudante enviou uma mensagem para a fanpage do artista no Facebook, e recebeu o aval: “as questões deveriam ser anuladas”, respondeu o próprio cantor, como confirmou a assessoria de imprensa ao E+.

A música usada foi Vou te Encontrar, e as questões abordam o sentido de algumas palavras e uso de pontuação. Pedro, o concurseiro, foi direto: “Boa tarde, Nando. Você poderia responder às questões abaixo para eu ver se cabe recurso ao gabarito da banca?”

E enviou as fotos das duas questões no início da tarde.

Pouco mais de duas horas depois, Nando Reis respondeu, também de forma direta. “Na minha percepção as duas estão erradas”. Ele também questionou a análise do trecho fora do verso e corrigiu o texto: “A versão original não tem reticências”.

Por fim, o cantor sugeriu que as duas questões fossem anuladas. Pedro agradeceu e escreveu que vai entrar com recurso.

O E+ está tentando contato com a UFRJ, onde a prova foi aplicada.

Veja imagens da conversa.