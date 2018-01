Compositores acusam Taylor Swift de plagiar trecho de 'Shake it Off'

Taylor Swift diz que acusação não tem fundamento. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Dois compositores estão acusando Taylor Swift de ter roubado a letra de Shake it Off, de acordo com o TMZ. Em sua acusação, Sean Hall e Nathan Butler afirmam terem criado uma canção muito similar há 16 anos, chamada Playas Gon' Play.

A música foi lançada em 2001, pelo grupo 3LW, e ficou na 81ª posição na lista Hot 100 da Billboard. Na letra, há trechos como 'playas, they gonna play and haters, they gonna hate'.

Os compositores dizem, por isso, que 20% de Shake it Off é criação deles - e estão pedindo uma indenização milionária.

"É uma acusação ridículo e nada mais que uma tentativa de conseguir dinheiro. A lei é simples e clara. Eles não têm acusação sólida", disse um representante de Taylor ao TMZ.