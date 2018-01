Como seria 'House Of Cards' se a série fosse filmada no Brasil?

Frank Underwood, personagem de Kevin Spacey em 'House of Cards', e Michel Temer, presidente do Brasil. Foto: Mario Anzuoni / Reuters | Dida Sampaio / Estadão

Em tempos de crise política no Brasil, não é difícil ouvir comentários comparando o cenário atual à série House of Cards, conhecida por retratar os bastidores do mundo dos políticos.

Uma usuária do Twitter resolveu simular um elenco caso a série fosse feita na realidade brasileira, a Brasília Of Cards. Brincadeiras do tipo já haviam surgido na época do impeachment, mas, com novos acontecimentos, surgem novos personagens.

Confira o 'elenco' abaixo!