'Comem fígado de boi e reclamam que como placenta?', diz Bela Gil

Bela Gil Foto: RedeTV! / Divulgação

A apresentadora Bela Gil falou a respeito do fato de ter comido sua própria placenta após sua gravidez, o que gerou bastante polêmica nas redes sociais à época.

"Acho que as pessoas pegam um pouco no meu pé, esse assunto sempre vem à tona. Todo mundo ficou muito chocado por uma falta de conhecimento da prática, porque isso é muito normal e muito natural para muita gente. As pessoas comem coração de galinha, fígado de boi e reclamam que eu como minha placenta?", disse Gil em entrevista ao Mariana Godoy Entrevista, da RedeTV!, que vai ao ar nesta sexta-feira, 6.

Bela ainda falou a respeito da educação alimentar que dá a seus filhos, como Flor, de sete anos: "Ela sabe, por exemplo, que não vai ter uma noite de brigadeiro em casa. Lá não entra leite condensado, então isso não existe para a gente."

"Acho que a gente tem que dar um pouco de disciplina para as crianças, para elas saberem que não dá para viver comendo besteiras, mas pode ser uma relação natural. Não precisa ter aversão a verduras, e também pode comer um bolinho numa festa", concluiu.