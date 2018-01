Com nave, paquitas e 'Ilariê', Xuxa volta aos palcos

Xuxa e as paquitas em apresentação realizada no último sábado, 22. Foto: Reprodução/Instagram

No último sábado, 22, os fãs da Xuxa quase voltaram no tempo com sua apresentação no Rio de Janeiro, o 'XuChá'. No show, a rainha dos baixinhos relembrou sucessos do começo da carreira e resgatou elementos clássicos do Xou da Xuxa, seu programa televisivo mais icônico. A apresentação fez parte do Chá da Alice, uma balada itinerante que está completando sete anos.

Xuxa chegou ao palco a bordo de sua nave, usou figurinos semelhantes aos que usava no programa da TV e contou até com a companhia das paquitas. Esses elementos resgatados das décadas de 1980 e 1990 deixaram os fãs emocionados, é claro. Ela cantou sucessos como Ilariê e Brincar de Índio.

Nas redes sociais, muitos fãs, hoje já adultos, postaram vídeos e fotos do show com elogios e felicidade de ver a rainha como ela era quando eles eram crianças. Nostalgia pura!

Amados sem palavras para este momento de muita emoção... senti saudades de está lá em cima no palco, @xuxamenegheloficial você é Rainha obrigada amada eu amei o #Xuchá #bombom #turmadaxuxa #xuxa #eutôfeliz Uma foto publicada por Adriana Bombom Oficial (@adrianabombom) em Out 22, 2016 às 11:41 PDT

Xuxa. Só. Uma foto publicada por Filipe Vicente (@filipevicente) em Out 24, 2016 às 6:14 PDT

Nave Xuxa se despedindo da terra @xuxamenegheloficial foi lindo,#chadaalice #xucha #xuxa #paquitas #showmagico #xoudaxuxa Um vídeo publicado por Camillo (@stefessonoficial) em Out 24, 2016 às 5:49 PDT