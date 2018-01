Com meia de bolinhas, Neymar curte festa com direito a beijo em Bruna Marquezine

Neymar e Bruna Marquezine mostram momentos em clima de romance Foto: Reprodução/ Instagram @neymarjr

Neymar e Bruna Marquezine compartilharam em rede social momentos em clima de romance e descontração em uma festa na noite desta segunda-feira, 23. Os vídeos e fotos foram publicados no Stories, seção do Instagram em que o conteúdo desaparece após 24 horas. O casal aparece dando 'selinhos' carinhosos nas gravações.

"Selinho' carinhoso do casal 'Brumar' Foto: Reprodução Instagram

A atriz também postou sobre um detalhe da roupa escolhida pelo jogador. “Essa meia”, escreveu Bruna sobre o acessório laranja com bolas amarelas. O atacante do Barcelona, que usava terno escuro, também publicou uma foto mostrando a combinação com a legenda "Look tonight".