Com medo de perder a voz, Shakira não irá operar cordas vocais

Shakira Foto: Chad Batka / The New York Times

Sofrendo com uma hemorragia em suas cordas vocais, a cantora Shakira decidiu não passar por uma cirurgia e optou por um tratamento com corticoides, de acordo com o jornal El País.

A cantora, que já precisou adiar sua turnê mundial por duas vezes, teve receio de perder seu tom de voz em caso de intervenção cirúrgica.

O problema se iniciou em novembro, por conta do excesso de ensaios para os shows. Se não tiver complicações, a cantora deve voltar aos palcos no mês de junho, em Colônia, na Alemanha, onde está agendada a estreia de sua turnê mundial.