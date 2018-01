Com medo de perder a mulher, chef Gordon Ramsay emagrece 20 kg 

O chefe de cozinha Gordon Ramsay. Foto: Gus Ruelas/. Reuters

O chef de cozinha e apresentador Gordon Ramsay, de 51 anos, falou abertamente sobre sua mudança na aparência física e no estilo de vida. Em entrevista ao Daily Mail, ele disse que teve medo de perder a mulher Tana. “Eu me olhava no espelho e me perguntava: 'como Tana ainda está comigo?'”.

Outra motivação foi o medo de morrer na mesma idade que seu pai, que não cuidava do próprio corpo e morreu de ataque cardíaco aos 53 anos.

Ramsay estava acima do peso e pesava cerca de 120 quilos. Ele vivia uma rotina de muitas horas de trabalho no restaurante e na TV, com os programas Gordon Ramsay's Kitchen Nightmares e The F-Word, e acabara de ganhar a terceira estrela Michelin em seu restaurante. “Eu sei da péssima qualidade de vida dos chefs à medida em que crescem na carreira”, relatou. Recentemente, Ramsay decidiu mudar seu estilo de vida e contratar um personal trainer para lhe ajudar a seguir na mudança.

O chef conseguiu perder mais de 20 quilos com uma rotina que concilia melhor alimentação e horários de trabalho e também exercícios físicos acompanhados de um personal trainer: levantamento de peso, abdominais e aeróbicos e exercícios para os braços. “É difícil e dói, mas os benefícios são extraordinários”, constatou Ramsay.

Ramsay já até viajou com a mulher Tana, de 41 anos, para praticar mais exercícios. O casal é pai de quatro adolescentes e está casado há 12 anos.