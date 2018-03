Com disco novo, Ariana Grande considera que deixou zona de conforto

A dona do hit "Dangerous Woman" está "envergonhada" por sua falta de habilidade quando o assunto é tarefa doméstica, mas insiste que parte dessa culpa se deve ao fato de ela estar trabalhando em sua carreira musical durante todo o tempo.

"Eu fico tão envergonhada, mas não consigo lembrar da última vez que fiz algo como lavar louça ou tirar o lixo. Eu estou na rua na maior parte do tempo e em hotéis o tempo todo. Eu acho que uma das regalias de ser famosa é não ter atividades como essas", afirma.

Apesar de iniciar a carreira quando tinha apenas 13 anos, Ariana se sente supersortuda e não acha que perdeu sua infância. "Eu simplesmente me sinto muito sortuda. Minha infância foi um pouco diferente, mas muito normal em várias formas", declarou para a revista inglesa heat.

Ariana Grande Foto: Bang Showbiz

A artista de 22 anos é uma grande fã de Miley Cyrus por causa de sua confiança e natureza ousada e espera se tornar um exemplo parecido para seus fãs. "Eu amo a confiança de Miley e como ela tenta coisas novas o tempo todo. Como ela, eu realmente me incentivo a tentar coisas novas também... Acho que é muito importante abraçar o que você acredita e o que é certo. Eu tenho muito orgulho de mim mesma por ver que sou forte o suficiente para assumir controle e me sentir confortável com quem sou. Eu quero que os outros se sintam da mesma forma."

Ariana também espera que seu álbum mais recente, "Dangerous Woman", mostre como ela tentou desafiar a si mesma.

"Eu estou crescendo e minha nova música reflete isso. Eu queria arriscar, sair da minha zona de conforto musicalmente e realmente me desafiar", enfatizou.