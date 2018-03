Com apenas 16 anos, Sofia Oliveira faz sucesso na internet com covers e 'cup songs'

Sofia começou o canal em 2012 e tem três milhões de curtidas em sua página no Facebook Foto: Reprodução/ Facebook

Quantas crianças não sonham em, um dia, serem cantoras? Sofia Oliveira era um delas, e, por causa das redes sociais, a fama virou realidade. Conhecida por seus covers e cup Songs (músicas que usam copos como instrumentos), a curitibana de apenas 16 anos tem 1,46 milhão de inscritos em seu canal no YouTube e 3 milhões de seguidores na página do Facebook.

"Desde pequena eu sempre gostei de cantar, mas sempre para os mais íntimos aí, um dia, eu tomei coragem, vi a internet como uma oportunidade", afirma Sofia. Ela começou seu canal em 2014 com músicas de outros artistas e viralizou com uma cup Song da funkeira Anitta, que teve mais de 3 milhões de visualizações. "Sempre foi um sonho e estou muito feliz com tudo o que está acontecendo".

A cantora se surpreende com o crescimento rápido de sua carreira. Em junho de 2015, ela organizou seu primeiro show e se surpreendeu com os resultados. "Eu fiz um pocket show e coloquei na internet a data e o local. Não foi nada muito organizado e eu achei que iam poucas pessoas, mas quando eu cheguei lá tinha muitas pessoas", relembra.

Desafios. Sofia ainda está no ensino médio e com o crescimento de sua carreira tem dificuldades em lidar com todos os seus compromissos, especialmente as viagens que tem de fazer por causa dos shows. "Vou terminar e seguir minha carreira. Atualmente está difícil de conciliar, mas sei que eu realmente quero isso", afirma.

O que ajuda a cantora em sua carreira é que seus pais dão todo o apoio necessário. Sofia diz que, desde pequena, sua mãe a incentivava a ouvir músicas e seu pai é quem ajuda a organizar sua agenda e conciliar os compromissos.

A fama precoce fez com que Sofia tivesse de enfrentar novos desafios, como aceitar as críticas. "Criei muita maturidade. Ao mesmo tempo que é um sonho, é muito difícil lidar, sempre tem gente que fala mal e não dá pra agradar todo mundo", desabafa.

No meio de julho, a cantora lançará seu primeiro single e, mais para frente, um EP com seis música autorais. Esse será um marco na vida da cantora a mudará os rumos de seu canal, mas garante que os covers, muito pedidos pelos fãs, não vão acabar.

"Não dá para parar de vez de fazer, mas vai ter mais coisa mostrando minha vida, é mais uma websérie. Vai mudar um pouco o foco", diz Sofia.

Grande parte das músicas de outros artistas que a cantora grava são sertanejas. Ela comenta que um dos momentos mais emocionantes de sua carreira foi quando cantou com Luan Santana, adepto ao estilo musical. "Foi no programa Legendários e foi aí que as pessoas começaram a me conhecer", relembra.

No entanto, esse não é tipo de música que Sofia mais gosta e sim o pop, estilo escolhido para suas músicas próprias.

Mesmo sendo nova, Sofia sabe que, por ter muitos fãs, tem responsabilidades. "Precisa tomar muito cuidado com o que você fala e faz, tudo você tem que pensar duas vezes antes porque, por estar na mídia, você é muito julgado", afirma.