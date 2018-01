Colton Haynes, de 'Arrow', assume ser gay em entrevista

Colton Haynes: "Estou mais feliz do que eu jamais estive" Foto: Reprodução/Instagram

O modelo e ator Colton Haynes, que interpreta 'Arsenal' no seriado Arrow e conhecido pelo público adolescente por seu papel em Teen Wolf, assumiu-se gay em entrevista recente para a revista Entertainment Weekly (EW).

Após muitos anos de rumores, chegaram a resgatar fotos de um antigo ensaio do modelo, onde protagoniza cenas calientes com outro homem, Haynes revelou que não se sentia preparado para assumir sua sexualidade para o público em geral, mas já o havia feito para sua família e amigos mais próximos: “Eu deveria ter feito um comentário ou uma declaração, mas eu simplesmente não estava pronto. Eu não sinto que eu devia nada a ninguém", finaliza o ator.

Aos 27 anos, Colton revela que após o episódio em que resgataram as suas fotos antigas - viralizadas na internet, teve que tratar clinicamente sua ansiedade, agravada pela pressão pública que se instaurou em sua vida, mas explica que hoje em dia está mais feliz do que nunca: “Isso tomou muito tempo pra que eu chegasse a esse ponto, mas eu estou fazendo o certo e me sinto muito bem. Estou mais feliz do que eu jamais estive".