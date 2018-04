Colocaram Meryl Streep em pratos de comida; entenda

Maryl Streep foi inspiração para designer criar montagens da atriz com alimentos. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Vencedora em três edições e recordista de indicações ao Oscar (21 ao todo), Meryl Streep parece se encaixar bem em qualquer personagem que interprete, mas será que ela ficaria bem com comida? A designer gráfica Samantha Hoecher acha que sim.

A profissional criou uma conta no Instagram há alguns anos chamada Taste of Streep em que combina poses da atriz com alimentos e bebidas variados.

Ao site The Cut, ela contou que tudo começou com um teste que fazia no Photoshop e colocou uma foto de Meryl com um donut de morango.

Dali em diante, não pararam de surgir ideias e montagens incríveis que foram descobertas pelos fãs da atriz. Samantha disse ao Munchies que comida e atuação são suas duas paixões e Meryl é uma inspiração para ela. "Embora haja muitos atores que eu admire, ela é muito simples, é a atriz da nossa geração", comentou.

Veja mais do trabalho da designer:

#meryl #merylstreep Uma publicação compartilhada por tasteofstreep (@tasteofstreep) em 11 de Fev, 2016 às 8:16 PST

when the temperature is above 30° Uma publicação compartilhada por tasteofstreep (@tasteofstreep) em 19 de Mar, 2018 às 11:19 PDT

taco (salad) tuesday #merylstreep #tacos #tacotuesday Uma publicação compartilhada por tasteofstreep (@tasteofstreep) em 6 de Mar, 2018 às 9:32 PST