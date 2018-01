George Clooney e Amal recompensam com mais R$ 3 milhões vizinhos por reforma em casa

O casal Amal Alamuddin e George Clooney Foto: Mario Anzuoni/ Reuters

George Clooney e sua mulher Amal reformaram sua mansão em Berkshire, na Inglaterra, mas para não incomodar os vizinhos, John Groove e Clare, alugaram por mais de R$ 3 milhões uma casa para que os dois ficassem durante as obras que duraram mais de ano. As informações são do jornal Daily Mail, que afirmou que as recompensas também envolveram uma viagem, no valor de R$ 117 mil, para a ilha grega Corfu.

A reforma da mansão de Clooney e Amal, que está grávida de gêmeos, incluiu a construção de um cinema com 12 lugares, uma piscina, um campo de tênis, novo sistema de irrigação e a implantação de mil árvores adultas para garantir a privacidade do casal.

"É um fato conhecido no bairro que os vizinhos mais próximos dos Clooneys estavam muito estressados com o trabalho de construção. No auge do trabalho, havia até três grandes caminhões na pequena estrada que conduz à casa dos Clooneys todos os dias", disse uma fonte do Daily Mail.