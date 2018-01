Clipe de Simone, Simaria e Anitta chega a 10 milhões de visualizações

A dulpa sertaneja Simone e Simaria com a funkeira Anitta (ao centro) Foto: Divulgação

O clipe de Simone e Simaria, com participação da cantora Anitta, atingiu a marca de 10 milhões de visualizações no canal oficial no YouTube, apenas três dias após o lançamento.

A dupla sertaneja baiana comemorou o sucesso do clipe no Instagram e agradeceu aos por compartilharem o vídeo.