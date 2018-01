Clipe de Harry Styles divide a opinião de fãs

O lançamento do novo CD de Harry Styles acontece no dia 12 de maio Foto: Olivia Harris/Reuters

Nesta segunda-feira, 8, Harry Styles lançou o primeiro clipe de sua carreira solo, depois de sair da banda One Direction.

O vídeo da música Sign of the Times mostra Harry Styles voando sobre as montanhas e andando nas águas da ilha de Skye, na Escócia. O clipe foi liberado nesta manhã e, no momento da publicação desta nota, já tem quase 480 mil visualizações.

A internet ficou dividida com a produção do clipe. Alguns seguidores acharam muito estranho Styles voando e andando na água, mas curtiram a estética da produção o fato de o clipe não objetificar mulheres, como acontece com frequência no mundo da música.

O lançamento do CD completo acontece no dia 12 de maio, e em setembro Harry Styles começa sua turnê em São Francisco, nos EUA. Os ingressos para esse show esgotaram em questão de segundos.

Será que podemos esperar Harry no Brasil?

Veja o clipe abaixo:

Confira algumas reações ao clipe:

Tradução: Eu depois de assistir o clipe de Sign os the Times.

SIGN OF THE TIMES MUSIC VIDEO IS SO COOL. NO HALF NAKED GIRLS, KISSING OR SOMETHING. MORE ON NATURE DAMN. PROUD OF YOU @Harry_Styles — broke (@poppingrainbow) 8 de maio de 2017

Tradução: O clipe de Sign of the times é tão legal. Não tem mulheres peladas, se beijando ou algo do tipo. Usem mais imagens da natureza. Orgulhosa (o) de você.

Harry Styles' feet looks too big for his body. That's all I've taken from the sign of the times video so far — Kelly Allen (@KellyAllen01) 8 de maio de 2017

Tradução: O pé do Harry Styles parece muito grande para o corpo dele. Foi tudo isso que eu entendi do clipe Sign of the times até agora.