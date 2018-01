Cleo Pires publica vídeo 'brincando' com gelo e fãs não estão sabendo lidar

Cleo Pires lançará um clipe musical Foto: Reprodução

Uma pedra de gelo deslizando pelas costas de Cleo Pires deixou os seguidores da atriz no Instagram em polvorosa. O vídeo foi publicado na noite desta segunda-feira, 31, e tem no momento mais 269 mil visualizações e dois mil comentários.

Leia também: Cleo Pires revela seus fetiches e diz que usa drogas recreativamente

Na legenda do post, Cleo pede que os internautas também façam gravações criativas usando gelo e afirma que os selecionados farão parte do clipe da sua música 'Take me'.