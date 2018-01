Cleo Pires diz que 'parte para o ataque' quando se interessa por um rapaz

"Eu sou boa de estratégia. Não desisto facilmente", disse a atriz. Foto: Reprodução/Instagram

Cleo Pires sabe que causa fascínio e admiração por onde passa e, junto com sua autoconfiança, acaba usando tudo isso sempre a seu favor.

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz disse que todos estes fatores ajudam quando o assunto é conquistar alguém. Para Cleo, esse processo é composto apenas por uma palavra: o ataque!

"Quando eu quero uma coisa, eu sei a hora de reagrupar o meu exército e atacar (risos). Eu sou boa de estratégia. Não desisto facilmente", disse a atriz, que está solteira desde que terminou o namoro com o ator Rômulo Neto.

E será mais ou menos isso que vai acontecer em Haja Coração, onde Cleo interpreta a personagem Tamara, que vai disputar Apolo (Malvino Salvador) com Tancinha (Mariana Ximenes). Na vida real, confessa ela, aconteceu uma coisa parecida.

"Foi com meu primeiro namorado, nós tínhamos 13 anos, faz tempo... Ele gostava de uma menina e eu fiquei completamente apaixonada por ele. Eu me ferrei um pouco mas, no fim, acabei ganhando essa", entrega.

E essa confiança que ela tem em si mesma se reflete até nas suas redes sociais. Cleo Pires adora compartilhar com seus seguidores as memes que surgem na internet envolvendo seu nome.

"Você tem que se aprofundar, entender quem você é. Eu gosto do processo de me conhecer", resume.