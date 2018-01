Claudia Schiffer é processada por cortar árvores de vizinho

Foto: Divulgação

A modelo Claudia Schiffer está sendo processada depois que ela teria supostamente cortado as árvores de seu vizinho. Ela se envolveu numa batalha legal após ter contratado um especialista para cortar as plantas robustas, porque elas estavam "bloqueando sua vista"

Willi Weber, que é o ex-empresário de Fórmula 1 do piloto Michael Schumacher, tomou medidas legais contra Claudia e seu marido Matthew Vaughn, porque ele acredita que o jardineiro do casal entrou em sua propriedade em Mallorca, na Espanha, sem autorização, apesar de um aviso no lugar, e cortou as árvores de 9 metros com uma motosserra antes de levar a evidência embora com ele em julho de 2015.

De acordo com o jornal 'Diario de Mallorca', a equipe de jardinagem do casal já foi interrogada por um juiz e uma investigação sobre as alegações de transgressão, apropriação indevida e crime contra o meio ambiente está em curso atualmente.

Um funcionário do tribunal em Palma disse: "A Corte de Investigação Número Oito de Palma possui processos neste caso em aberto". Enquanto isso, Willi Weber alegou no início deste ano que recebeu um pedido de desculpas do marido de Claudia, Matthew.

Ele disse na época: "Matthew Vaughn me pediu desculpas e disse que o que tinha acontecido foi um acidente e eles acharam que as árvores estavam em seu terreno". Weber, em seguida, afirmou que estava planejando construir um muro alto entre sua casa e a mansão luxuosa do casal e iria mandar a fatura pelo trabalho.

Ele acrescentou ao 'Bild am Sonntag': "Caso contrário, vou plantar tantas árvores que eles poderão apenas sentir o cheiro do mar"