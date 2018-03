Claudia Rodrigues manda mensagem para Neymar: 'Tenho aparelho que pode acelerar sua recuperação'

Atriz Claudia Rodrigues luta para controlar esclerose múltipla Foto: TV GLOBO / Zé Paulo Cardeal

Claudia Rodrigues está internada em uma clínica em Engenheiro Coelho, interior de São Paulo, tratando sequelas da esclerose múltipla.

Na última terça-feira, 20, a atriz enviou ao programa A Tarde é Sua um vídeo para mostrar que está bem – e aproveitou para mandar um recado para Neymar, que sofreu uma lesão no pé e teve de ser submetido a uma cirurgia no início do mês.

"Eu quero dizer para os meus fãs, para você e para todo mundo que eu estou bem melhor. Eu quero aproveitar o seu programa para mandar um recado para o Neymar. Neymar, por favor, entre em contato comigo porque eu tenho um aparelho que pode acelerar sua recuperação, tenha certeza disso. A Bruna tem meu telefone, pega com ela e entra em contato comigo. Um beijo", disse a atriz.

Nos comentários, os internautas enviaram desejos de melhoras para Claudia. Até o momento, Neymar não se pronunciou sobre a mensagem da atriz.