Claudia Leitte usa ‘gemido do Whatsapp’ para divulgar nova música

Claudia lança 'Baldin de Gelo' nesta sexta, 4 Foto: Damir Sagoli/Reuters

A brincadeira do ‘gemidão do Whatsapp’ está atingindo níveis inacreditáveis. Agora foi a vez cantora Claudia Leitte usar a ‘pegadinha’ na divulgação de sua nova música Baldin de Gelo, que será lançada nesta sexta, 4.

Em sua conta no Twitter, Claudia publicou um vídeo e brincou na legenda: “Gente, vazou um trecho de #BaldindeGelo”. No começo, é possível ouvir uma introdução musical, mas logo entra em cena o som do ‘gemidão’.

Confira o post:

Ao cair na brincadeira da cantora, diversos seguidores criticaram a estratégia de divulgação.

Eu perguntei se teria carreira internacional Vc fez assim milk pic.twitter.com/lydPb0eZC5 — Carpegiany (@carpegiany) 3 de agosto de 2017

Depois reclama que os gringo não ajudaram sua carreira internacional — supergirl de bigode (@laranjudo) 3 de agosto de 2017