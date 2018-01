Claudia Leitte fala sobre a vida fora do Brasil: 'Consigo equilibrar mais as coisas'

Claudia Leitte revela que, morando fora, consegue dar mais atenção aos filhos. Foto: Globo/Raphael Dias

Desde que mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos, Claudia Leitte viu sua vida mudar - e falou sobre isso durante o Programa do Porchat exibido na madrugada desta terça-feira, 7.

"Eu assinei contrato com uma empresa, a Rocknation. A princípio, eu achei que era algo que faria muito bem para a minha carreira, mas foi algo que me fez muito bem como mulher, como mãe. Eu estou achando sensacional, apesar do desgaste físico. A gente tem uma vida mais simples, muito mais objetiva e isso permite que eu seja mais eu lá", disse a cantora.

A relação com os filhos foi justamente algo que mudou muito após a mudança: "Aqui eu consigo dar muita credibilidade para o meu trabalho, dar muita atenção para os meus filhos, mas numa divisão não muito balanceada, exigia um esforço muito maior de mim. Agora exige menos, eu consigo equilibrar mais as coisas. O fato de eu andar mais tranquilamente na rua, participar das atividades deles sem muita cobrança também é muito legal. Aqui eu era mãe, mas ao mesmo tempo eu era a Claudia Leitte", completou.

Claudia ainda falou sobre as ofensas que recebe nas redes sociais, revelando que não responder é a melhor forma de lidar: "As vezes precisa se impor, mas na maioria das vezes é desnecessário, a gente não tem que provar nada para ninguém".