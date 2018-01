Claudia decide tirar o 'Leitte' do nome para nova turnê

A partir de agora, apenas Claudia: a cantora disse que vai fazer turnê sem o 'Leitte' no nome. Foto: Luciana Prezia/ESTADÃO

Na quarta-feira, 28, Claudia Leitte fez um anúncio aos fãs em seu perfil do Instagram: em sua nova turnê, vai usar apenas o primeiro nome.

Leia também: Filho de Claudia Leitte sobe ao palco com a mãe durante show

"Pessoal! Eu tô pronta para subir no salto. E estou tirando o Leitte do meu nome e vou lançar uma nova tour só com Claudia, sem 'Leitte'! Não é massa? O que vocês acham?", disse ela na legenda.

Mas a novidade não parece ter agradado aos fãs. Nos comentários, a maioria das pessoas diz achar "estranha" a mudança. "Não tem como pensar em você sem o 'Leitte', é sua marca", comentou uma seguidora. "Que estranho, sem o Leitte você vai ser só mais uma Claudia", disse outro fã.

Ainda houve quem comparasse a mudança com Wanessa Camargo, que já deixou de usar o sobrenome por alguns anos, mas agora o usa novamente.