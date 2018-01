Cissa Guimarães relembra a morte do filho sete anos depois

Cissa Guimarães fez post no Instagram relembrando a morte do seu filho mais novo, Rafael Mascarenhas. Foto: Paulo Giandalia / Estadão

A apresentadora Cissa Guimarães publicou na madrugada da quinta-feira, 20, post no Instagram em que relembra a morte do seu filho mais novo, Rafael Mascarenhas, que ocorreu em 20 de julho de 2010. Ele foi atropelado enquanto andava de skate no Túnel Acústico, no bairro da Gávea no Rio de Janeiro.

“Tudo, literalmente tudo, mudou na minha vida, mais ou menos nesta hora, há sete anos”, disse Cissa no post. “Choro. Choro sim. Chôro bom, necessário. Algumas toxinas só se eliminam pelas lágrimas. Mas também há tantas emoções lindas e alegres que nos levam às lágrimas. Choro. Pelo meu País, por nós e pela imensa e eterna saudade do meu filho Rafael”, continuou.

“Mas hoje é aniversário dele, sete anos de uma iluminada nova vida, portanto é dia de celebrar. E de chorar de emoção boa. E de lembrar. Lembrar de tudo. Do Rafa, de tudo que somos e do que fazemos. E sentir, até não caber mais no coração e virar água d'olho boa. E agradecer, sempre, por ter este infinito e sagrado amor. Este, ninguém me tira. Parabéns Rafael, onde quer que você esteja, é festa! Amor e luz, meu amor! Rafael”, completou.

Os seguidores da apresentadora comentaram a publicação. “Você é inspiração”, disse uma delas. “É um amor que não cabe no peito! Ele é luz! E você uma mulher iluminada! Guerreira de fé! Que você fique em paz!”, comentou outra.

Rafael Bussamra, que atropelou o filho de Cissa, foi condenado em 2016 a três anos de serviços comunitários por homicídio culposo - quando não há intenção de matar. O local em que o crime aconteceu hoje leva o nome de Túnel Acústico Rafael Mascarenhas.

Veja abaixo o post de Cissa: