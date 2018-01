Cid Moreira adota três cadelas vira-latas em ONG

Cid Moreira adotou três cadelinhas numa ONG em Petrópolis (RJ). Foto: J. F. Diório/AGÊNCIA ESTADO

No último sábado, 10, Cid Moreira e sua esposa, Fátima, visitaram uma ONG em Petrópolis (RJ) e adotaram três cadelas. Os dois posaram para uma foto com dois cachorros, que foi compartilhada pela página da ONG no Facebook.

"Um dos jornalistas mais respeitados do País também é exemplo. Através da adoção, fez um verdadeiro ato de amor aos animais. Muito obrigado Cid e Fátima, vocês são incríveis, sejam muito felizes com essas três novas menininhas de quatro patas", escreveu a Dog's Heaven na publicação.

Na foto, o jornalista, de 89 anos, aparece bastante cabeludo e barbudo, diferente do que costuma aparecer na televisão.