Ciara anuncia que está grávida do marido Russell Wilson

A cantora Ciara, estrela da música Love Sex Magic, e seu marido Russell Wilson, o astro da NFL, anunciaram que estão esperando o primeiro filho do casal. Eles compartilharam a notícia com os fãs no dia do aniversário de 31 anos de Ciara, na terça-feira, 25.

"Neste aniversário especial, recebi uma abundância de amor de amigos e familiares... e estou animada em finalmente compartilhar um dos grandes presentes de todos que Deus poderia dar... (sic)", escreveu a cantora. No final do texto, Ciara colocou emojis de um bebê e uma mamadeira.

Russell Wilson compartilhou a mesma imagem na rede social. "A maior bênção de todas. Eternamente grato #BabyWilsonOnTheWay (sic)", disse na legenda, anunciando que o "bebê Wilson" está a caminho.

Ciara já é mãe de Future Zahir, de dois anos, fruto do relacionamento com o ex-namorado e rapper Future. Russel ainda não tem filhos, mas sabe como vai ser a vida de pai com a convivência como padrasto de Future Zahir.

"[Ciara] tem um garotinho, ele é incrível e tão bonito quanto ele pode ser, ele é uma criança especial. Sou padrasto agora. Quando vejo esse garoto, ele tem 2 anos de idade, ele é tão doce e amoroso, sempre tem um sorriso no rosto. Ser padrasto é sobre amar a criança, porque a criança pode fazer algo incrível na vida dela", disse o jogador da NFL.