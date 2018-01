Christina Aguilera teme ter 'ataque do coração' quando vê filho fazendo parkour

Christina Aguilera é jurada do 'The Voice' Foto: Bang Showbiz

Christina Aguilera contou que o gosto de seu filho Max, de oito anos, por uma atividade em especial a deixa aflita. De acordo com a cantora, ela sente o coração bater mais rápido ao ver as manobras que o menino faz quando se aventura no parkour, modalidade em que o praticante elementos urbanos para fazer acrobacias perigosas.

"Max gosta de um novo esporte, parkour. São esses homens loucos que ficam pulando de prédios e coisas do tipo. Ele é um tipo de pequeno acrobata. Ele estará bem no Cirque du Soleil um dia, ou algo assim, ele é dessa forma", relatou Christina durante participação no programa The Ellen DeGeneres Show.

A cantora diz que o interesse pela modalidade é tamanho que Max não liga pelas atividades da mãe. "Ele não se importa que eu estou no 'The Voice' - as cadeiras, todo o programa, ele não poderia se importar menos. Mas, se eu estivesse no American Ninja Warriors, ele iria trabalhar comigo todos os dias. Então eu seria aquela mãe descolada. Olho ele, já treinando para saltar de prédios... Um dia eu terei um ataque do coração - é incrível!", afirmou a artista, que também é mãe de Summer, nascida há 21 meses.

Christina ainda aproveitou para se declarar aos filhos e garantir que eles terão um ambiente familiar melhor que o que ela teve quando criança. "Quando decidi ter filhos, decidi que definitivamente daria o melhor para eles terem um ambiente seguro, que estivessem emocionalmente seguros, porque são coisas que eu não tive ao crescer. Esse foi o motivo que me levou a descobrir a música como forma de me libertar e ser uma terapia para mim. Felizmente, vou mostrar o amor pela música em um sentido de alegria, em vez de eles precisarem disso como uma fuga", relatou.