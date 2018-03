Christina Aguilera doará lucros de novo single às vítimas de ataque em Orlando

A cantora vai doar os lucros do single 'Change' às vítimas do massacre em Orlando. Foto: Bang Showbiz

Christina Aguilera vai doar os lucros de seu single Change às vítimas do ataque em Orlando.

A cantora, de 35 anos, revelou que ela doará todos os rendimentos provenientes dos downloads americanos no iTunes pelos próximos três meses para o National Compassion Fund, que vai ajudar as vítimas e famílias atingidas pelo massacre na boate gay Pulse em Orlando, no último domingo, 12.

"Christina Aguilera, a RCA Records, Flo Reutter, Fancy Hagood, Big Machine Music e BMG Platinum Songs US estão orgulhosamente doando 100 por cento de seus rendimentos de cada download nos Estados Unidos da venda do single Change no iTunes de 17 de junho a 14 de setembro para o National Compassion Fund, para beneficiar as vítimas e famílias atingidas pelo ataque a tiros na Pulse em Orlando. Para mais informações, visite nationalcompassionfund.org", diz a mensagem publicada no site da cantora.

Aguilera revelou que a razão por trás de seu ato de bondade foi porque a tragédia pesou na sua mente e ela quer ajudar.

"A terrível tragédia que ocorreu em Orlando continua a pesar na minha mente. Eu estou enviando tanto amor e tantas orações para as vítimas e suas famílias. Como tantos, eu quero ajudar a ser parte da mudança que este mundo precisa para torná-lo um lugar bonito em harmonia, onde a humanidade possa amar uns aos outros livremente e com paixão", disse.

"Vivemos em uma época de diversidade, em uma época de infinitas possibilidades, em um momento em que a expressão de si mesmo é algo a ser celebrado. E eu estou me perguntando como as pessoas cheias de tanto amor poderiam ser tomadas por tanto ódio. Embora há tanta tristeza pesada, eu acredito que há muito mais amor no mundo do que nós sabemos. Precisamos aprender a amar novamente, temos de saber que uma pessoa faz a diferença; precisamos manter o amor em nossos corações", finalizou.