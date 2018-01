Chrissy Teigen fala sobre a sua recuperação da depressão pós-parto

A modelo Chrissy Teigen falou sobre a sua recuperação da depressão pós-parto que a acometeu no segundo semestre de 2016. Foto: Reuters / Mike Segar

A modelo Chrissy Teigen, esposa do cantor John Legend, falou em entrevista para a edição americana da revista Marie Claire que finalmente conseguiu superar a depressão pós-parto que a acometeu após o nascimento da sua primeira filha, Luna.

“Quando eu estava no fundo do poço, nunca imaginaria que sairia de lá. Agora, quando eu olho para o que aconteceu no último semestre, nem consigo acreditar como foi um período ruim”, disse. Ela completou falando que ainda tem dias difíceis, mas hoje os dias bons são em número bem maior e agora sabe como lidar com a doença.

“Finalmente estou me sentindo como eu novamente. Espero que falando sobre esse assunto, outras mulheres que estão lutando contra essa doença vejam que há esperança e uma luz no fim do túnel para sair disso”, finalizou a modelo.

Falta de afeto pelo bebê, diminuição ou perda da libido, desânimo, baixa autoestima e irritabilidade são alguns dos sintomas da depressão pós-parto (DPP). Saiba mais sobre o assunto.