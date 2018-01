Chrissy Teigen e John Legend anunciam que estão esperando um menino

A modelo Chrissy Teigen e o cantor John Legend revelaram que seu segundo filho será um menino Foto: Andrew Kelly/Reuters

A modelo Chrissy Teigen postou foto no Instagram revelando que seu segundo filho com o cantor John Legend será um menino. “Mamãe e seu bebê”, escreveu Chrissy no Instagram, em foto dela no tapete vermelho do Grammy Awards deste último domingo, 28.

No início do mês de janeiro, o casal contou para a revista People que mais uma vez utilizou tratamento de fertilização in vitro para conceber o bebê. O casal usou o mesmo tratamento para Luna Simone, a primeira filha do casal, que completará dois anos em abril.

Não é a primeira vez que Chrissy fala abertamente sobre a sua luta para engravidar e também o processo que fez para vencer a depressão pós-parto. "Espero que falando sobre esse assunto, outras mulheres que estão lutando contra essa doença vejam que há esperança e uma luz no fim do túnel para sair disso", disse ela na época.

