Chrissy Teigen dorme durante a premiação do Oscar

A modelo Chrissy Teigen foi flagrada dormindo no ombro do marido, John Legend. Foto: REUTERS/Mike Blake

O Oscar 2017 já pode ser considerado inesquecível, tudo devido à gafe histórica do anúncio errado sobre o vencedor do Melhor Filme. Mas, enquanto muitos prestavam atenção ao anúncio dos vencedores, Chrissy Teigen dormia.

Não dá para saber se era sono ou tédio, mas a modelo apareceu dormindo no ombro de seu marido, John Legend durante o discurso de Casey Affleck, que ganhou o Oscar de Melhor Ator. Os fãs do casal compartilharam vídeos e fotos desse momento e fizeram piadas com a situação.

Com a repercussão imediata do fato, Chrissy resolveu brincar em seu Snapchat com a situação e tirou uma selfie fingindo estar dormindo ao lado de Guillermo, assistente de palco do host Jimmy Kimmel.

gente e a Chrissy Teigen dormindo hahahahah eu amo essa mulher pic.twitter.com/zu2EWGX0JM — anna (@_annabs) 27 de fevereiro de 2017

Morto com a Chrissy Teigen "dormindo" e a reação da Alycia durante o discurso do Casey Affleck, me representaram. pic.twitter.com/KAhclB5f4y — Jean César. (@garotoexemplar) 27 de fevereiro de 2017

'Quando você quer assistir ao Oscar mas também gosta de dormir''Garota, você representa todos nós agora'