Chris Pratt se reúne com fãs brasileiros no Auditório Ibirapuera

Em evento no Auditório Ibirapuera, o ator Chris Pratt conversou com fãs sobre 'Vingadores: Guerra Infinita' Foto: Divulgação Marvel/Disney

O ator Chris Pratt, que interpreta o Senhor das Estrelas nos filmes do universo Marvel, participou de evento com fãs na noite da última quarta-feira, 5, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Com mais de 800 pessoas presentes na casa de eventos, Pratt respondeu perguntas do público e falou um pouco sobre sua participação no filme Vingadores: Guerra Infinita, que estreia no Brasil no próximo dia 26 de abril.

"Estou muito feliz de estar aqui", disse o ator ao entrar no palco, sendo ovacionado pelos fãs. Pratt contou como foi trabalhar em um filme com tantos outros atores de calibre e fazer com que a produção não se tornasse uma bagunça. "É complicado de fazer um filme dessa magnitude sem ele ficar confuso, mas como nosso fãs conhecem tanto sobre os personagens e foram 10 anos de filmes da Marvel que culminaram aqui, ao assistir a produção as pessoas já vão fazer as ligações entre eles nas suas cabeças. então temos isso como vantagem", explicou.

Pratt também comentou que trabalhar com tantos atores ao mesmo tempo fez com que o set de filmagens tomasse um aspecto de festa permanente. "Foi como uma festa na semana em que gravamos as cenas com todos os heróis, nós tiramos uma foto conjunta com dezenas e dezenas de personagens da Marvel e tinha uma tenda fora do set de filmagens com sofás, bar, onde todo mundo ficava conversando e foi bem mais legal do que eu imaginava", comentou o ator.

Público assiste evento com o ator Chris Pratt no Auditório Ibirapuera, em São Paulo Foto: Divulgação Marvel/Disney

Em uma brincadeira com os apresentadores do evento, Pratt comentou sobre alguns dos heróis com quem contracenou no filme. "Lenda", falou sobre ter trabalhado com Robert Downey Jr., que faz o Homem de Ferro. Quando perguntado sobre o Homem-Aranha, interpretado por Tom Holland, ele respondeu "futuro", deixando uma pista do que a Marvel planeja para os próximos filmes do universo.

O ator deu sua opinião sobre a presença de heroínas. Ele acredita que nos últimos anos isso tem mudado para melhor, com mais produções dando oportunidade às mulheres. "Muitos dos criadores e roteiristas eram homens e até pouco tempo atrás muitos dos produtores dos filmes também eram homens, mas eu vejo que isso está mudando nos últimos dois anos e há um desejo e uma demanda de criar novos filmes e histórias com mulheres no comando. Isso vai criar um ciclo de empoderamento em que outras mulheres vão querer escrever e produzir novas histórias, mudando o cenário que temos hoje em Hollywood", espera Chris.

Antes da exibição de uma cena inédita do novo longa, o ator deixou o palco com a bandeira brasileira e ainda surpreendeu três fãs durante gravação de um vídeo sobre o filme. Veja abaixo a parte do evento que foi transmitida ao público pelo YouTube.

Pastel e caldo de cana. Após experimentar feijoada pela primeira vez no almoço da quarta-feira, 4, Pratt visitou uma feira livre no bairro dos Jardins no início da tarde desta quinta-feira, 5, onde experimentou pastel com caldo de cana, além de escolher algumas frutas para aprender a preparar uma caipirinha. Veja as fotos.

Em visita ao Brasil, Chris Pratt experimentou feijoada com caipirinha pela primeira vez Foto: Divulgação Marvel/Disney