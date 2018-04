Chris Pratt chega a São Paulo e publica vídeos enquanto está preso no trânsito

O ator Chris Pratt ficou preso no trânsito de São Paulo e fez vídeos no Instagram fazendo graça da situação Foto: Danny Moloshok/Reuters

O ator Chris Pratt, que interpreta o Senhor das Estrelas nos filmes da Marvel, desembarcou em São Paulo na manhã desta terça-feira, 3, onde irá participar de um evento com fãs na quarta-feira, 4. Logo que o avião pousou, Pratt gravou um vídeo para o seu Stories no Instagram comentando que havia chegado na cidade.

Conhecido também pelo bom humor, o ator fez mais dois vídeos enquanto estava no trânsito da cidade. Em um deles, Pratt aparece dançando ao som de Échame La Culpa, de Luis Fonsi e Demi Lovato. "Estou no Brasil. Essa música é da Argentina [o que é errado, na verdade a música é de Porto Rico]. Ela está em espanhol. Eu sei disso. Mas tem a Demi Lovato, então tá valendo", escreveu na legenda.

No último dos vídeos postados, ele aparece ouvindo e dançando What Lovers Do, da banda Maroon 5. "Maroon 5. Nós estamos no trânsito. São Paulo", legendou Chris Pratt.

Veja abaixo os vídeos.

"Estou no Brasil. Essa música é da Argentina. É em Espanhol. Eu sei disso. Mas tem Demi Lovato nela, então isso venceu", Chris Pratt ouvindo "Échame La Culpa" em seu Instagram story. pic.twitter.com/AjQRXajx6z — Demi Lovato Brasil (@demilovatobr) 3 de abril de 2018