Chris Pratt alerta fãs sobre predador sexual que se passa por ele

O ator Chris Pratt alertou seus fãs sobre um perfil fake no Facebook que está assediando mulheres ao se passar por ele Foto: Mike Blake/Reuters

O ator norte-americano Chris Pratt fez post no Instagram na noite desta última quinta-feira, 30, para alertar seus fãs sobre um perfil no Faceebok que se passa por ele para enganar mulheres na rede social. “Alguém está tentando se passar por mim no Facebook (e possivelmente outras redes sociais) e dando em cima de várias fãs mulheres, tentando pegar seus telefones e sabe lá mais o que”, escreveu no post.

“Não é uma piada. Fiquem sabendo que eu acho essa conduta totalmente repreensível, se eu achar quem está fazendo isso vou fechar essa conta e gostaria de socá-lo bem na boca. Ouviu isso impostor? Pare”, continuou. “Minha mensagem para os fãs que forem contatados por alguém dizendo ser Chris Pratt é: fique de olho na marca azul [de perfil verificado] perto do nome. Se não tem uma marca azul essa pessoa é uma impostora”, alertou o ator.

“Fale isso para seus parentes, ensine isso para os mais jovens. Provavelmente são crianças que cairiam nisso, o que me deixa enjoado. Eu fico aterrorizado ao pensar que alguém poderia se machucar ou algo muito pior por conta desse impostor”, lamentou. Após o alerta do ator no Instagram, o perfil fake no Facebook sumiu. Ainda não se sabe se a pessoa que se passava por Pratt que apagou o se foi a rede social que agiu rapidamente.

Veja o post abaixo (em inglês).