Chris Martin convida fã para subir ao palco em show do Coldplay

Chirs Martin, vocalista do Coldplay. Foto: The Straits Times/Mark Cheong via Reuters

No último sábado, 8, Coldplay se apresentou em Dublin, na Irlanda e tornou a noite de um dos fãs que estavam na plateia mais do que especial. Quando Chris Martin, vocalista do grupo, notou um fã em uma cadeira de rodas no meio da multidão, ele o convidou para subir ao palco.

Leia também: Fã toca piano para Chris Martin durante show do Coldplay

O menino em questão é Rob, de 29 anos. "Um cara acidentalmente caiu em cima de mim e ficou muito sentido, pediu muitas desculpas. Então ele e os amigos dele insistiram em me levantar e me dar uma vista melhor. Então Chris Martin me viu e me convidou para o palco", disse ele à BBC. "83 mil pessoas animadas, e eu estava no meio!", comemorou Rob.

Depois, Martin começou a improvisar uma música sobre Rob e Dublin. "Ele tem 29 anos e está em processo de treinamento em seu trabalho", cantou o vocalista. O cantor também comemorou a plateia lotada, cantando "aqui estamos nós em Dublin, que plateia incrível! Eu já estive em todo o mundo e nunca vi uma plateia tão animada", disse o cantor.